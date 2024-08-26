Шмыгаль: сегодня 15 областей пострадали в результате российской массированной атаки

15 областей пострадали сегодня, 26 августа, в результате российской массированной атаки.

Об этом в Telegram сообщил Премьер-Министр Украины Денис Шмыгаль.

«Враг применил разные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, «Кинжалы». Есть раненые и погибшие. Искренние соболезнования родным и близким», — написал Шмыгаль.

Глава правительства также сообщил, что «целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть повреждения в ряде регионов. «Укрэнерго» вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему. Главы ОВА получили задачу развернуть при необходимости Пункты Несокрушимости».

«Чтобы остановить варварские обстрелы украинских городов, необходимо уничтожать то, откуда запускаются российские ракеты. Для этого Украине нужно дальнобойное оружие и разрешение партнёров бить им по российским объектам. Рассчитываем на поддержку наших союзников и обязательно заставим Россию заплатить», — резюмировал Шмыгаль.

По информации мэра Одессы Геннадия Труханова в городе временно прекращено движение электротранспорта.

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