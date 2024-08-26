Нацбанк выпустил новую коллекционную монету

В канун Дня Независимости Украины в Музее истории города Киева состоялась презентация новых памятных монет «Плёнтонизм» (Иван Марчук), посвященных уникальной технике живописи гениального украинского художника современности Ивана Марчука.

Об этом сообщает НБУ.

Отмечается, что презентовал новые монеты Глава Национального банка Андрей Пышный.

«Каждый сознательный украинец понимает, почему особенно сейчас, во время полномасштабной войны, важно оберегать искусство и культурное наследие Украины. Творчество Ивана Марчука, без сомнения, яркий художественный феномен, получивший международное признание. Выпущенные монеты — знак нашего глубокого уважения к маэстро и ещё одна возможность сохранить творческое наследие современного украинского художника в плоскости украинских денег, чтобы им могли насладиться будущие поколения Украины и мира», — подчеркнул Пышный.

Для дизайна памятных монет «Плёнтонизм» (Иван Марчук) использован фрагмент картины «Пробуждение», созданной украинским художником в 1992 году.

Мотивом дизайна аверса монеты стал круг, ассоциативно напоминающий солнце как символ источника жизни, энергии и развития.

На реверсе — образ девушки с голубо-жёлтой лентой на голове.

Монеты выполнены из серебра и нейзильбера с одинаковым дизайном. Приобрести монеты из нейзильбера можно будет с 26 августа в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. Продажа банками-дистрибьюторами будет производиться постепенно по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Одесса News информировала о презентации в августе новой оборотной памятной монеты «Войска связи и кибербезопасности Вооружённых Сил Украины».

Фото: Нацбанк Украины

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