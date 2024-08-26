В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Духновский, светлая память

Сегодня вспоминаем погибшего воина из Южного Одесской области Сергея Духновского.

О прощании с ним сообщали в Южненском горсовете.

Сергей был старшим стрелком – оператором стрелкового отделения стрелкового батальона воинской части А0666, солдатом Вооружённых Сил Украины.

Воин 8 февраля 2024 года при выполнении боевого задания в районе населённого пункта Курдюмовка Донецкой области провёл свой последний в жизни бой.

Церемония прощания прошла 15 февраля у памятника Защитникам Отечества на площади Победы в Южном. Провести Сергея в последний путь пришли родные, близкие, знакомые, побратимы, жители общины, представители южненской власти.

Сергей награждён отличием «За заслуги перед Южненской громадой» (посмертно).

Одесса News сообщала о гибели у села Озаряновка Бахмутского района Донецкой области 14 августа 2024 года жителя села Богатое Одесской области Олега Бабенко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Южненский горсовет/Facebook, Фокус

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