Президент Зеленский: Крымский мост должен быть нейтрализован

Незаконно построенный мост через Керченский пролив должен быть нейтрализован.

Об этом во время участия в Аспенском форуме безопасности заявил Владимир Зеленский, пишет Укринформ со ссылкой на CNN.

«Крымский мост – это не только логистический путь, но и дорога, которую каждый день используют для поставки на войну боеприпасов… Разумеется, это наша цель: любая цель, несущая войну, а не мир, должна быть нейтрализована”, — сказал Зеленский.

По его словам, Крымский мост — это «враждебный объект, построенный вне международного законодательства и всех возможных норм».

Зеленский также подтвердил намерение освободить весь временно оккупированный Крым.

«Это — наша суверенная территория, неотделимая часть нашего государства», — подчеркнул Президент.

Как сообщала Одесса News, ночью 17 июля рухнула одна из секций Керченского моста. Перед этим раздался взрыв. В этой связи в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины напомнили слова руководителя ведомства Кирилла Буданова о том, что Керченский мост – лишняя конструкция.

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