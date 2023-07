Куда пойти в Одессе на выходных 22-23 июля

Однозначно — не на пляж. Это крайне опасно.

22 и 23 июля одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

22 июля в Городском саду (Ротонда) состоится концерт, в котором принимают участие творческие детские коллективы Одессы и Черноморска. Мероприятие состоится в рамках художественной акции «С песней к Победе». Приходите к 15.00.

22 июля в Одесском областном академическом драматическом театре постановка поэмы «Мир тебе» по пьесе Леси Украинки «На поле крови». Спектакль в одном действии. Продолжительность 1 час 30 минут. Приходите к 18 часам. Стоимость билетов от 100 гривен. Адрес театра: ул. Греческая, 48.

22 июля в Одесской областной филармонии — виртуозная игра одного из лучших современных пианистов — Евгения Хмары — вживую. Зрелищное высокотехнологичное шоу. Гениальный украинский пианист и композитор, музыка которого исцеляет душу и пробуждает веру в чудеса. Будут исполнены лучшие композиции украинского композитора, музыка которого звучит по всему миру. Стоимость билетов от 199 гривен. Приходите к 19 часам. Адрес: ул.Бунина, 15.

23 июля специальный показ документальной картины «Железные бабочки», который принимал участие на фестивале Берлинале. Фильм об обстоятельствах военного преступления, расследование которого длилось 8 лет — сбитии российскими военными самолёта малайзийских авиалиний в начале российско-украинской войны в небе над украинским Донбассом. На борту гражданского самолёта рейсом MH17 было 298 человек. Ленту лично представят режиссёр Роман Любый и продюсер и оператор Андрей Котляр. После показа пройдёт обсуждение. Приходите к 16.00 в кинотеатр Синема Сити (FontanSky Center).

23 июля музыкальное событие «ALL THAT JAZZ. Тарас Кузнецов & Виталий Ткачук» состоится в Одессе на локации Международный культурный центр UNION. Это будет вечер джаза под открытым небом в Итальянском дворике UNION. В программе ALL THAT JAZZ авторские композиции, джазовые стандарты и другие песни известных в Украине и за её пределами музыкантов в оригинальной интерпретации. Приходите к 19 часам во дворик Международного культурного центра UNION. Вход в Italian Garden через главный вход UNION. Стоимость билетов от 250 гривен. Также за 1600 грн можно забронировать стол на 4 человека. Бронирование столиков по телефону: +38 0482 39-39-39.

23 июля в Доме клоунов спектакль по рассказам Г.А.Голубенко «Рыжий Город» — ещё одно трепетное, трогательное, волшебное признание в любви к Одессе! И, в то же время, лёгкое, наивное, мальчишеское хулиганство, потрясающее своей яркостью, сочностью, остроумием и интеллигентностью. В роли Одессита – Борис Барский. Продолжительность спектакля 80 минут. Цена билетов от 180 гривен. Приходите к 18:00 на ул.Ольгиевскую, 23.

До 7 августа в Одесском литературном музее фотовыставка “Selected works” известного одесского фотографа, члена Национального союза фотохудожников Украины Юрия Бойко. Адрес: ул. Ланжероновская, 2.

До 1 сентября в Еврейском музее Одессы проходит выставка “Лопни, или держи фасон!”, посвящённая истории одесской моды. На выставке, построенной в хронологическом порядке, представлены экспонаты, рассказывающие, как одевались одесситы, начиная с конца XIX века и до настоящего времени. Телефон для справок – 048 770 1865. Адрес музея: ул. Нежинской, 66.

Уютных, мирных выходных!

