В Одесской опере продолжается «Бархатный сезон»

До 1 октября в Одесском национальном академическом театре оперы и балета продлится VII Международный фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской опере» – «THE ART OF VICTORY».

Этот фестиваль искусств — один из самых масштабных оперно-балетных фестивалей в Украине, который проводится в Одесском национальном театре оперы и балета с 2015 года и крупнейший отечественный фестиваль, который проходит во время войны.

Вас ждут: неповторимые, изысканные балетные, хоровые, оперные представления и гала-вечера.

23 и 25 сентября в 18:00 – премьера балета-гала «СЮИТА A LA DANSE. От классики до современности». Стоимость билетов от 100 до 500 гривен. Их можно купить здесь.

25 сентября в 16:00 — премьера концерта барочной музыки «ХОРОВОЙ ВЕРНИСАЖ» в Евангелически-лютеранской Церкви св. Павла. Билеты будут доступны в продаже перед началом концерта в Кирхе.

25 сентября в 21:30 — концерт солистов Одесской оперы ORQUESTRA CLASSICA DOCENTRO (Конимбриге, Португалия).

1 октября в 17:00 – презентация музейной экспозиции “THE ART OF VICTORY” к 10-летию открытия музея театра

1 октября в 18:00 — праздничный Гала-концерт «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЖЕМЧУЖИНЫ» по случаю 135-летия со дня открытия здания Одесской национальной оперы.

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