В Одессе задержан чиновник «Укрзализныци» по подозрению в получении взятки

В Одессе стражи порядка задержали чиновника «Укрзализныци» по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что руководитель одного из подразделений регионального филиала «Одесская железная дорога» требовал и получал от местной предпринимательницы поборы за беспрепятственную торговлю продуктами питания в пригородных поездах и на территории вокзалов.

Правонарушителя задержали с поличным.

Правоохранители установили, что должностное лицо угрожало предпринимательнице всячески препятствовать или вообще отменить её торговую деятельность, если она ежемесячно не будет платить ему лично по 25 тысяч гривен.

Преступные действия мужчины задокументировали следователи отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 под оперативным сопровождением Службы безопасности Украины в Одесской области.

Следователи под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы сообщили фигуранту о подозрении в совершении правонарушения, карающееся лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет с конфискацией имущества.

На время досудебного расследования подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщала Одесса News, в сентябре в Одессе оперативники Управления миграционной полиции разоблачили схему незаконного завладения социальными выплатами, предусмотренными государством для внутренне перемещённых лиц.

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