В Одесской области военный брал взятки за обещание перевести в небоевое подразделение

В Одесской области правоохранители разоблачили бывшего военнослужащего в коррупционных действиях.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, 31-летний злоумышленник требовал от военнослужащего одной из воинских частей ВСУ 1500 долларов США неправомерной выгоды, обещая помочь его переводу в небоевое подразделение, повлияв на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Правонарушителя задержали, как только на его банковский счёт были переведены средства, которые он требовал от военного.

«Собрав достаточно доказательств, следователи под процессуальным руководством Белгород-Днестровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщили фигуранту о подозрении по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идёт о получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с требованием такой выгоды. Это преступление карается лишением свободы на срок от трёх до восьми лет с конфискацией имущества. Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Полицейские ходатайствуют в суде об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается», – прокомментировал начальник территориального подразделения полиции Павел Бобчинский.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года Служба безопасности разоблачила заведующего отделением нейрохирургии и врача-нейрохирурга одной из клинических больниц Одессы, который требовал деньги с пациентов за предоставление услуг, подпадающих под безвозмездную медицинскую помощь, обещая при этом больному оформить и выдать документы для отсрочки от мобилизации.

Фото: Белгород-Днестровский райотдел полиции Одесской области

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