СБУ разоблачила коррупционную схему в городской клинической больнице Одессы

Служба безопасности разоблачила заведующего отделением нейрохирургии и врача-нейрохирурга одной из клинических больниц Одессы на коррупции.

Об этом в Facebook сообщает СБУ в Одесской области.

По данным досудебного следствия, должностные лица медучреждения требовали деньги с пациентов за предоставление услуг, подпадающих под безвозмездную медицинскую помощь.

«Оперативники спецслужбы задержали обоих злоумышленников в помещении медучреждения при получении 1200$ от пациента, которому необходимо было провести операцию по удалению межпозвоночных грыж. После проведения операции медработники обещали больному оформить и выдать документы для отсрочки от мобилизации», — говорится в сообщении.

В ходе обысков в служебном кабинете заведующего обнаружены и изъяты денежные средства в размере более 250 000$ в разной валюте.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 354 Уголовного кодекса Украины задержанным сообщено о подозрениях.

Продолжаются оперативно-следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению и блокированию коррупционной схемы проводились сотрудниками СБУ Одесской области совместно со следователями Нацполиции при процессуальном руководстве Приморской окружной прокуратуры г. Одессы.

Одесса News информировала о разоблачении в сентябре 2023 года в Одессе главы врачебной комиссии и двух её сообщников, которые организовали схему уклонения от мобилизации, получая 1500 долларов США за выписку с диагнозом – туберкулёз.

Фото: СБУ в Одесской области/Facebook, ГУ Нацполиции в Одесской области

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