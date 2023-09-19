«Уклонисты» в Одессе за $1500 получали от врачебной комиссии справку о туберкулёзе

В Одессе правоохранители сообщили о подозрении главе врачебной комиссии и двум её сообщникам, которые организовали схему уклонения от мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемая организовала коррупционную схему по получению взяток за изготовление выписок из медицинской карты амбулаторного больного с указанием фиктивного диагноза, что позволяло избежать призыва на военную службу во время мобилизации.

«За 1500 долларов США «больные» получали выписку с диагнозом – туберкулёз. В дальнейшем эти медицинские справки передавались ТЦК, на основании чего мужчин признавали непригодными к военной службе», — говорится в сообщении.

Также сообщено о подозрении двум подельникам председателя комиссии, с помощью которых она получала неправомерную выгоду от военнообязанных граждан Украины.

Решаются вопросы по избранию меры пресечения подозреваемым и отстранению от занимаемой должности медработницы.

Одесса News информировала, что правоохранители ликвидировали масштабную схему уклонения от мобилизации в Одесской области, разоблачив на коррупции всё руководство одной из районных военно-врачебных комиссий.

Фото: Одесская облпрокуратура

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