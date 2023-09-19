Отдых с трагическим финалом: в Одесском районе утонул 40-летний мужчина

Вечером 18 сентября в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Дачное Одесского района во время отдыха на воде нырнул в воду и исчез гражданин 1984 года рождения.

Как сообщает в Facеbook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, сегодня с утра водолазы ГСЧС начали поиски и в 10:00 тело пропавшего утопленника было обнаружено, вытащено из воды и передано правоохранителям.

Спасатели призывают граждан осознать опасность легкомысленного отношения к поведению на водных объектах, быть ответственными и благоразумными во время отдыха.

Одесса News информировала, что в Одесском районе, в Авангардовской территориальной общине, селе Новая Долина 7 сентября пошёл купаться в местном пруду и пропал гражданин 1964 года рождения.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy