Из Черноморска вышло судно с пшеницей

Судно RESILIENT AFRICA с 3 тысячами тонн пшеницы вышло из порта Черноморск и двигается в направлении Босфора.

Об этом сообщает председатель Общественного совета при Одесской облгосадминистрации Сергей Братчук.

Отмечается, что это первое из двух судов, зашедших в порт Черноморск на прошлой неделе по установленному ВМС ВСУ временному коридору для гражданских судов.

Второе судно — сухогруз AROYAT — находится в порту под загрузкой украинской пшеницы для Египта.

Одесса News информировала, что два турецких балкера 16 сентября прорвали российскую морскую блокаду в северо-западной части Чёрного моря и вечером ошвартовались в порту «Черноморск». Оба судна ходят под флагом Палау и управляются турецкими операторами из офисов в Стамбуле.

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