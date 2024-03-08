От ранений в бою ушёл из жизни сержант из Одесской области Вячеслав Губернатор

3 декабря 2023 года похоронили защитника Вячеслава Губернатора — жителя села Перекрестово Затишанской громады в Одесской области.

Об этом сообщала в Facebook Затишанская община.

20 ноября Вячеслав получил тяжёлые ранения головы, был эвакуирован в военный госпиталь, прооперирован, но 28 ноября его жизнь оборвалась.

Родился Вячеслав 12 февраля 1993 года в селе Перекрестово. После окончания 11 классов учился в одном из одесских училищ, затем проходил срочную службу. Работал на строительстве.

С началом полномасштабного вторжения вместе с группой односельчан самостоятельно пришёл в военный комиссариат и с первых дней войны был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины. Служил в звании главного сержанта 2-го стрелкового взвода 2-ой стрелковой роты, защищая южные рубежи нашего государства.

У Вячеслава остались родители, жена, трёхмесячная дочь и сестра.

Траурный кортеж встречали «живым» коридором — вся дорога от въезда в Перекрестово до дома семьи Губернаторов была устлана цветами.

Одесса News информировала о гибели в ноябре 2023 года во время выполнения боевых задач возле села Сергеевка Сватовского района Луганской области в результате вражеской атаки жителя села Петропавловка Одесской области Сергея Литинского.

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Фото: Затишанская громада/Facebook

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