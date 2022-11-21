Одесские волонтёры Фонда им. Уточкина передали военным зимнюю форму из Дании

В преддверии зимы волонтёры Фонда развития спорта и общественных инициатив Одессы имени Сергея Уточкина присоединились к реализации пилотного проекта по обеспечению украинских военных зимней формой.
Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.
«Первые 400 комплектов из Дании уже согревают наших защитников на передовой», — говорится в сообщении.
Отмечается, что проект стал возможным благодаря Министерству обороны Украины, консульству Украины в датском городе Орхус, неравнодушным жителям Дании и волонтёрам.
Как сообщала Одесса News, одесский меценат Юрий Габедов в марте 2022 года доставил в Одессу гуманитарный груз из Дании.
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