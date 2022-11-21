Государственный концерн «Укроборонпром» наладил производство боеприпасов калибра 122 и 152 мм, а также мин калибра 120 мм.

Об этом сообщила пресс-служба госконцерна.

«Средства поражения прошли успешные испытания и производятся по технологии НАТО. Уже не первый месяц. Рассредоточенно, на разных мощностях, в том числе стран-партнёров. Боеприпасы, которые производит «Укроборонпром», должны уменьшить зависимость украинской артиллерии от поставок из-за границы, где запасы снарядов и мин советских калибров постепенно иссякают», – говорится в сообщении.

Также в «Укроборонпроме» проинформировали, что Украина будет разрабатывать и производить тяжёлое вооружение и военную технику как минимум с шестью странами НАТО.

«Доверие к Украине и её оборонно-промышленному комплексу постоянно растёт. Этому способствует и начатая нами реформа по превращению «Укроборонпрома» в современную высокотехнологичную оборонную компанию. По состоянию на сегодняшний день преобразовано в хозяйственные общества более 20 предприятий государственной оборонки, на очереди – сам концерн. Реформа позволит повысить степень прозрачности деятельности государственного сектора оборонно-промышленного комплекса, привлекать ещё больше инвестиций, осуществлять трансфер технологий, создавать больше совместных предприятий, в том числе со странами НАТО, и поможет обезопасить оборонку от коррупционных рисков», – добавили в госконцерне.

Речь идёт о сотрудничестве с Польшей, Чехией, Францией, Данией и еще несколькими странами, соглашения с которыми не предусматривают разглашения информации.

«Мы создаём совместные оборонные предприятия, строим линии производства боеприпасов замкнутого цикла, совместно производим бронированную технику и реактивные системы залпового огня и разрабатываем новые высокотехнологичные образцы вооружения. Для этого используем как имеющиеся мощности, так и новосозданные в безопасных местах», – рассказала спикер «Укроборонпрома» Наталья Сад.

Одним из последних таких соглашений было создание оборонного кластера с Чехией, уточнила она. Это соглашение, как сказано в релизе, предусматривает:

производство военной техники;



увеличение объёмов изготовления боеприпасов разных калибров;



развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту вооружения и техники;



сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров.

Для реализации этих планов планируют привлекать ведущие украинские и чешские оборонные предприятия и международных финансовых доноров.

В госконцерне сообщили, что для ускоренного развития существующих международных оборонных проектов и появления новых «Укроборонпром» и Министерство иностранных дел договорились о дальнейшей координации действий.

«Это должно помочь привлечь больше иностранных партнёров к укреплению оборонно-промышленного комплекса Украины», – считают в концерне.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года было подписано соглашение между Государственным концерном «Укроборонпром» и страной – членом НАТО о строительстве боеприпасного завода.

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