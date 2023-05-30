461-й день войны: ВСУ противостоят усилиям врага захватить Луганскую и Донецкую области

Начались 461-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашего государства. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 30 мая.

Отмечается, что на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях в течение прошедших суток противник наступательных действий не производил, наносил авиационные и артиллерийские удары по ряду населённых пунктов Донецкой и Луганской областей.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 12 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанёс авиаудар в районе Георгиевки.

«За прошедшие сутки РФ нанесла два массированных ракетно-авиационных удара по территории Украины. Вчера ночью противник применил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные БПЛА «Shahed-136/131». Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожено 36 из 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 30 из 38 ударных БпЛА «Shahed», 0 говорится в оперативной сводке.

Вчера днём противник применил крылатые и баллистические ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по объектам гражданской и критической инфраструктуры Киева. Все 11 ракет были уничтожены.

Сегодня, 30 мая, ночью враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БпЛА типа Shahed. Информация о последствиях этой атаки уточняется.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанёс авиационные удары, совершил артобстрелы ряда населённых пунктов, ужесточил контрразведывательные меры во временно захваченном Скадовском районе Херсонской области, где оккупанты осуществляют массовые рейды по домам и квартирам местных жителей, проверяют личные документы и мобильные устройства, — располагает такими данными Генштаб.

Наша авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также, за прошедшие сутки было уничтожено 4 вражеских разведывательных БпЛА разного типа. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 3 средства ПВО «и ещё 3 важные цели противника».

Как сообщала Одесса News, по словам начальника ГРУ МО Украины Кирилла Буданова, «все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесёт какой-то эффект, вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все увидят».

На главном фото воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

Фото в тексте: Генщтаб ВСУ/Facebook

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