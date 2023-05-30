Зеленский провёл очередное заседание Ставки: По всем пунктам приняты решения

Президент Владимир Зеленский 29 мая провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего по ситуации на фронте, комплектованию наступательных бригад, поставкам ракет и работе сил противовоздушной обороны.

Об этом Глава государства написал на своей странице в Теlegram.

«Только что завершил Ставку. Важные вопросы. Важные решения. Главное – сроки. А самое главное – относительно сроков есть ответы. Вопрос первый: фронт. Докладывали: Залужный, Сырский, Тарнавский. Что касается общей оперативной ситуации и отдельных направлений», — отметил Глава государства.

Кроме того, по его словам, на Ставке рассмотрены вопросы комплектования новых наступательных бригад и обеспечения быстрой логистики. Зеленский отметил, что были доклады от Минобороны, Мининфраструктуры и Минстратегпрома.

По словам Президента, третьим вопросом на заседании были новые контракты на поставку дополнительных ракет, дополнительные средства противовоздушной обороны, анализ работы ПВО за последние дни, оценка нанесённого ущерба.

«По всем пунктам приняты соответствующие решения», — резюмировал Зеленский.

Как сообщала Одесса News, на прошлой неделе Зеленский дважы собирал членов Ставки Верховного Главнокомандующего — 24 и 26 мая.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod