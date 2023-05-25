Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом Глава государства сообщил в Telegram.

«Очередная Ставка. Об оперативной ситуации доложили Главком, ГУР МО, командующие оперативно-стратегическими группировками войск «Хортица» и «Таврия», – отметил президент.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Представители Минобороны доложили о состоянии обеспечения боеприпасами передовых подразделений и резервов. Участники Ставки проанализировали имеющиеся и потенциальные контракты на поставки и динамику наращивания собственного производства боеприпасов.

«Начали работу над комплексной концепцией развития нашей авиации с учётом перехода на новые типы самолётов. Новая организационная структура, обучение пилотов и персонала, необходимая инфраструктура, материально-техническое обеспечение и так далее», – подчеркнул Зеленский.

Зеленский говорил о заседании Ставки и в вечернем 24 мая видеообращении: «На Ставке, как всегда, заслушал отчёты командующих, Главкома, руководителя ГУР относительно текущей ситуации на фронте, нашего противодействия оккупанту и тех возможностей, которые Россия собирается использовать против нас».

Для справки. Ставка Верховного Главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

В течение 2022 года Зеленский провёл 45 заседаний Ставки. В этом году Президент собирал Ставку более 20 раз, предыдущий раз – 16 мая.

Как сообщала Одесса News, 15 мая правительство Великобритании и президент Франции Эммануэль Макрон объявили, что их страны будут учить украинских пилотов летать на западных истребителях. По словам премьер-министра Великобритании Риши Сунака, Лондон станет ключевым партнёром Украины в авиационной коалиции, цель которой – предоставление Украине истребителей F-16 и обучение украинских пилотов.

Президент США Джо Байден 19 мая заявил лидерам стран «Большой семерки» на полях саммита G7 в Хиросиме, что США поддержат совместные усилия с союзниками и партнёрами по обучению украинских пилотов на самолётах четвёртого поколения, включая F-16.

О готовности обучать украинских лётчиков объявили также Бельгия, Португалия и Дания, при этом министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен не исключал передачу Украине истребителей.

В Министерстве обороны Украины предполагают, что первой страной, которая сделает этот шаг, будут Нидерланды (государство недавно расторгло сделку по продаже F-16 частной американской компании), оборонное ведомство надеется, что первые F-16 появятся в украинском небе в сентябре – октябре.

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