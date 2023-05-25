Почему в Одессе ночью звучали сигналы воздушной тревоги

Враг прошедшей ночью атаковал Одесскую и Николаевскую области дронами-камикадзе.

Об этом в Facebook сообщает Оперативное командование «Юг».

Отмечается, что в течение ночной воздушной атаки силами противовоздушной обороны сбиты 3 дрона-камикадзе типа «Shahed-131/136» над Николаевщиной и ещё 1 над Одесской областью.

«Попаданий в зоне ответственности Сил обороны Юга Украины не допущено», — утверждает ОК «Юг».

Отмечается также, что всего с начала применения российскими войсками иранских дронов, Силами обороны юга Украины уничтожено 3️57 Shahed-131/136”.

Как сообщала Одесса News, 21 мая в небе над одесским регионом был уничтожен вражеский беспилотник.

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