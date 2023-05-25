456-й день войны: Силы обороны отражают многочисленные атаки противника

Начались 456-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашей страны.

Силы обороны ВСУ отражают многочисленные атаки противника, который ценой больших потерь продолжает вести захватническую войну, — говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 25 мая.

Отмечается, что за прошедшие сутки противник нанёс 30 авиационных ударов и совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам, продолжая сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Произошли 28 боевых столкновений на этих участках фронта за один боевой день.

В частности, на Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение, вёл безуспешные наступательные действия в районе Масютовки, нанёс авиаудар в районе Кисловки. Вражеским артиллерийским и миномётным обстрелам подверглись и другие населённые пункты в Харьковской и Луганской областях.

На Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник вёл безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского. Нанёс авиаудар в районе Белой Горы. Во вражеские обстрелы попали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. За прошедшие сутки наши воины также уничтожили 3 вражеских ударных БпЛА типа «Shahed» и 1 разведывательный дрон типа «Орлан-10».

Как отмечает Генштаб, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, 4 склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях и ещё 4 важные цели противника.

Одесса News сообщала, что 24 мая Владимир Зеленский собрал очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

На главном фото боец 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

Фото: Генштаб ВСУ

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