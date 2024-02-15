722 дня войны: на Авдеевском направлении ВСУ частично отходят на выгодные позиции

На Авдеевском направлении фронта ситуация остаётся очень напряжённой, но контролируемой.

Об этом представитель оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховый рассказал в эфире национального телемарафона, который транслирует «1+1».

По его словам, за минувшую ночь с 18.00 14 февраля до 6.00 15 февраля россияне потеряли личного состава 208 человек.

«Из них безвозвратные потери россиян к потерям Вооружённых сил Украины составляют 20:1, это – ещё одно свидетельство того, насколько ожесточённой является ситуация именно на Авдеевском направлении. За минувшие сутки враг нанёс по области 43 авиаудара, провёл 64 боевых столкновения и совершил 1080 артобстрелов, и львиная доля этого – именно Авдеевское направление», – сообщил он.

В Авдеевке силы обороны Украины на некоторых участках переходят на более выгодные позиции, проинформировал Лиховый.

«Ключевое сообщение по этому поводу: снабжение и эвакуация в Авдеевку затруднены, но задействована запасная логистическая артерия, которая была заблаговременно подготовлена… Каждое подразделение знает свой маневр, у каждого есть своя задача», – проинформировал он, добавив, что у Вооружённых сил Украины предусмотрены запасные варианты развития событий и ведения боевых действий, в зависимости от динамики на поле боя.

Для справки. Авдеевку российские войска пытаются захватить с 2014 года, когда РФ, развязав войну против Украины, оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей.

В октябре 2023 года оккупанты пошли в наступление под Авдеевкой, пытаясь окружить город.

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