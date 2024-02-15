В Украинском театре Одессы покажут спектакль о любви, предательстве и смерти

17 февраля в Одесском украинском академическом музыкально-драматическом театре имени В.Василько спектакль «Карпатский вестерн».

Интригующее название и не менее эффектный сюжет. Живое музыкальное сопровождение и современная хореография. Блестящее воплощение колоритных образов актёрами театра.

Ради этого стоит пойти в театр. Здесь вам и удивительный экшн, и невероятный детектив, и жуткий триллер, и даже яркая комедия с бандой разбойников и настоящим индейцем!

Цена билетов от 150 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес: ул. Пастера, 15.

Приходите к 16 часам.

Фото: Ник Вдовенко

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