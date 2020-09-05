9 сентября Гребенщиков даст концерт в Одессе

9 сентября на Летней концертной арене «Морвокзал» выступит Борис Гребенщиков (БГ).

БГ – человек-легенда, одна из самых ярких фигур молодёжной культуры 70-х, 80-х и 90-х годов.

Первое выступление БГ состоялось ещё весной 1973 года, в ноябре 1974 года дебютировала группа «Аквариум».

В 70-х и 80-х годах «Аквариум» создал совершенно новую и уникальную музыкальную и социальную эстетику.

Навеянный великим множеством музыкальных стилей и культур, специфичный звук группы продолжает оставаться легко узнаваемым и в тихих балладах, и в танцевальных композициях реггей, и в буйных рок-н-роллах – даже несмотря на то, что состав группы порой почти полностью менялся от альбома к альбому.

Концерты «Аквариума» всегда проходят при полных залах, вне зависимости от их размеров. Выступления славятся своей незабываемой энергетикой и фантастической аурой, каждое шоу по-своему уникально.

Творчество БГ также хорошо известно на постсоветском пространстве. Начиная с 1989-го года, БГ регулярно гастролирует по странам всех континентов, записывает и издаёт альбомы на именитых студиях Европы и Северной Америки, делает совместные проекты и просто дружит с такими музыкантами, как Дэйв Стюарт, Энни Ленокс, Крисси Хайнд.

За тридцать лет творческой деятельности БГ записал музыку к целому ряду кинофильмов и выпустил около 70 альбомов.

Цена билетов от 1 до 2 250 гривен. Их можно купить здесь.

Начало в 20:00.