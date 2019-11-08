Как с пользой провести выходные 9-10 ноября в Одессе

Традиционно, осенние выходные дни в Одессе будут отличаться разнообразием мероприятий.

Выбор за Вами!

До 8 декабря в коммуникативно-выставочном пространстве Дома Блещунова «Квартира №6» студенты Одесского художественного колледжа имени М. Б. Грекова покажут свои работы на выставке «Параллели». О выбранном названии и содержании проекта рассказала заведующая выставками Дома Блещунова Мария Апрятова: «Представьте себе железную дорогу. Один рельс — идеализированный академизм, а другой — социализированное современное искусство. Без двух рельсов поезд не едет. Но они пересекаются лишь на умозрительном горизонте иллюзии перспективы, а не в реальной жизни… Вот о чём эта выставка». Адрес: ул. Польская, 19.

По 17 ноября Генеральное Консульство Республики Польша в Одессе проводит Дни своей страны. 9 ноября в 18:00 в Urban Music Hall (ул.Ришельевская, 33) прозвучат музыкальные рассказы польских музыкантов Ангеле Габер и Томаша Дыбалы. Музыканты сочетают этно-фолк с современной музыкой и альтернативным звучанием.

По 14 ноября в Музее современного искусства первая для Украины выставка культурного наследия Cult up: одесский культурный кластер. основу проекта составят современное искусство и архитектура, digital art, электронная музыка и кино. Вход – 40 грн.

9 ноября Одесский Дом клоунов приглашает одесских детей, подростков, взрослых и пенсионеров на яркое представление — «Leo dreams show», чтобы от души посмеяться и зарядиться позитивом как минимум до конца осени. Шоу представляет собой мозаику из разных жанров – снежное шоу, клоунада, иллюзия и фокусы, мыльное представление, интерактив с гигантскими воздушными шарами, звуковые и световые спецэффекты и красочные декорации. Главный герой – 9-летний Лео, который попадая на чердак собственного дома, знакомится с Чародеем и его помощниками – пушистыми светлячками. Стоимость билетов — 100-300 грн.

10 ноября в Одесской филармонии музыкальное шоу «Fusion fest! Primal rock!», в котором в единый организм сольются камерный оркестр, хор и рок-группа. Стоимость билетов — 90-450 грн. Начало в 19 часов.

10 ноября посетителей Одесского художественного музея приглашают на OFAM Birth Day & Night. «Весь день в музее наши научные сотрудники будут проводить дневные и ночные экскурсии по музею. Дневная программа была разработана специально для этого праздничного дня, этих экскурсий ещё никто не слышал… Все дневные экскурсии бесплатные — вы платите только за входной билет. Стоимость ночных экскурсий — 100 грн, обязательная регистрация».

9-10 ноября в Одесском музее западного и восточного искусства в рамках уникальной выставки «Ucraina terra magnifica: достоверная реальность» пройдёт ряд ивентов: 9 ноября в 12:00 — мастер-класс по изготовлению элементов украинского традиционного венка невесты по старинной рецептуре в виде бутоньерки от кукольного художника, галериста, преподавателя Светланы Лебедевой, Тульчин (материалы — бумага, воск, проволока и т.д.), 10 ноября — концерт с участием воспитанников школ эстетического воспитания Одессы, экскурсии и лекции о традиционных украинских украшениях.

9 ноября в одесском ТЮЗе покажут любимую сказку детей и взрослых – «Маленький принц». Спектакль создан по мотивам одноименной повести Антуана де Сент-Экзюпери. Артисты театра создадут на сцене мир Маленького принца, где он будет много путешествовать, узнает о существовании планет Короля, Честолюбца, Пьяницы, Географа и Фонарщика, встретит Лиса и познакомится со своей Розой. Стоимость билетов — 80-100 грн.

9 ноября в Украинском театре премьера нового спектакля в юмористическом жанре «Одесская свадьба». События будут разворачиваться в канун свадьбы – в самый ответственный и хлопотный день. Как переживут его главные герои спектакля, одному режиссёру известно. В спектакле примут участие Ирина Токарчук, Яша Гопп, Ицхак Авербух, Надежда Сальникова и Елена Головина. Специальный гость — Михаил Жванецкий. Стоимость билетов — 100-500 грн.

До конца февраля в Одесском доме-музее имени Н. К. Рериха (Большая Арнаутская, 47) выставка «Образ города» Геннадия Гармидера, известного одесского художника-графика, живописца, члена Национального союза художников Украины. Выставка приурочена к 75-летию автора.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News, Думская, ТАЙМЕР