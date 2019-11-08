В октябре жители Одесской области добровольно сдали целый арсенал оружия

В Одесской области завершился месячник добровольной сдачи оружия.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции в Одесской области, жители региона имели возможность в октябре сдать в правоохранительные органы оружие и взрывчатку, избежав ответственности за их незаконное хранение.

«Граждане добровольно сдали в полицию 491 единицу оружия, среди которого — 306 охотничьих ружей, 40 единиц нарезного оружия, 18 — холодной.

Также в органы полиции жители области принесли 2,7 килограммов взрывчатых веществ, 46 снарядов, 7 мин, 8 гранат и более 105 000 патронов различного калибра.

В период проведения месячника добровольной сдачи оружия работниками полиции составлено 350 протоколов за нарушение правил обращения с оружием, в том числе за стрельбу из оружия в населённых пунктах, нарушение порядка приобретения, хранения и продажи огнестрельного, холодного или пневматического оружия, нарушение гражданами установленных сроков регистрации огнестрельного, охотничьего или холодного оружия.

В полиции напомнили, что в соответствии с ч.3 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, каждый, кто не зарегистрировал должным образом оружие, может сдать его в подразделение полиции и избежать ответственности за хранение, а также зарегистрировать его на своё имя на законных основаниях.

Фото и видео: Нацполиция Одесской области