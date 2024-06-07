22-летний молодчик застрелил одессита, которому не понравилась громкая музыка

В Одессе полицейские оперативно установили и задержали горожанина по подозрению в убийстве.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, трагическое событие произошло в ночь с 3 на 4 июня в многоэтажке на улице Академика Королёва в Одессе.

Установлено, что 28-летний мужчина, приехавший из соседней области на выходные к брату в Одессу, услышал с родственником громкую музыку и шум, звучавшие из квартиры на девятом этаже. Поднявшись, они постучались в дверь, а когда к ним вышел жилец квартиры, сделали ему замечание по поводу шума, из-за чего тот стал вести себя агрессивно.

Между мужчинами возникла ссора, которая переросла в толкотню. Тогда злоумышленник вернулся в квартиру, взял пистолет и несколько раз выстрелил в одного из них, попав в грудь.

В результате полученных ранений потерпевший скончался на месте. Брат убитого сообщил о происшествии соседям, а те – полиции.

Отмечается, что правонарушитель с места совершения преступления скрылся, однако уже через час оперативники и следователи Одесского районного управления полиции № 1 совместно с сотрудниками управления уголовного розыска областной полиции установили его личность и местонахождение.

«При силовой поддержке батальона полиции особого назначения ГУ НП в Одесской области фигуранта задержали в квартире матери в этом же районе города», — говорится в сообщении.

Следователи уже сообщили злоумышленнику о подозрении в умышленном убийстве. Ему грозит до 15 лет заключения.

С места происшествия правоохранители изъяли незарегистрированное на 22-летнего подозреваемого жителя Одессы огнестрельное оружие и несколько гильз, которые с другими вещественными доказательствами направят на экспертизу.

Откуда у подозреваемого оружие и его происхождение следователи будут устанавливать в ходе расследования.

Подозреваемый задержан. Следствие продолжается.

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Фото и видео: Одесское районное управление полиции №1

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