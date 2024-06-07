В Одессу за поддержкой приехали представители харьковских громад

Мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с делегацией руководителей территориальных общин Харьковской области, которые находятся в зоне активных боевых действий.

Об этом сообщается а официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что делегацию возглавили председатели Харьковского областного и районного советов Татьяна Егорова-Луценко и Александр Цупило.

«Одесса рядом. Была, есть и будет. Мы недавно оказали помощь по заявкам защитников Харьковщины и готовы и дальше помогать вам», — сказал Геннадий Труханов.

В ходе встречи состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Одесским и Харьковским районными советами. Документ подписали главы советов Виталий Барвиненко и Александр Цупило.

«Наша миссия – наладить сотрудничество. Быть полезными друг другу. Надеюсь, это станет примером для других общин», — сказала председатель Харьковского областного совета Татьяна Егорова-Луценко.

Одесса News информировала, что 22 мая 2024 года депутаты Одесского городского совета поддержали на внеочередной сессии выделение 36 млн. гривен военным подразделениям Харьковщины.

Фото: «Одесса»

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