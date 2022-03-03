Вблизи Затоки подразделение ПВО сбило российский самолёт

На побережье Чёрного моря, вблизи Затоки, подразделение ПВО сбило вражеский самолёт, атаковавший один из объектов инфраструктуры. Пилот успел катапультироваться, его разыскивают.

Как передаёт Одесса News, об этом сообщил глава Общественного совета председателя при Одесской облгосадминистрации Сергей Братчук на своей странице в Facebook.

«Сбит вражеский самолёт, нанесший нападение на один из объектов военной инфраструктуры ВСУ», — отметил Братчук.

По его словам, продолжаются поиски лётчика.

Факт атаки вражеского самолёта подтвердил мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан.

«Атаку отбили!.. Из сбитого самолёта выпрыгнул парашютист… Все кто видел, сообщите информацию на Колцентр!!! 04849 3-33-33, Моб. 0673330623», — написал Граждан.

Сегодня войска Российской Федерации обстреляли посёлок Затока.

Жертв нет.

Между тем, в Черноморской операционной зоне враг продолжает развёртывание соответствующей корабельной группы ЧФ РФ в составе нескольких десантных кораблей и трёх ракетных катеров. В Одессе врага готовы встретить огнём подразделения ВСУ.

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