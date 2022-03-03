В Одессу идут российские корабли и ракетные катера

В направлении Одессы двигаются российские корабли Черноморского флота в сопровождении ракетных катеров.

Об этом 3 марта сообщила в Facebook пресс-служба Министерства обороны Украины.

«В акватории Чёрного моря наблюдается движение десантного отряда ЧФ РФ в составе четырёх крупных десантных кораблей в сопровождении трёх ракетных катеров в направлении Одессы», – говорится в сообщении.

Также в Минобороны отметили, что в Черноморской операционной зоне корабельные группы Черноморского флота продолжают вести огонь по гражданским кораблям и захватывать в плен моряков.

Как сообщала Одесса News 28 февраля, 11 российских больших десантных кораблей, каждый из которых перевозит примерно батальон, вышли в море, вероятно, в направлении Одессы.

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