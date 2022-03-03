Восьмой день войны: ВСУ продолжают стойко защищать рубежи по разным направлениям

Идёт восьмой день с тех пор, как президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, заявив, что цель РФ – «демилитаризация и денацификация Украины».

Около 5.00 24 февраля вооружённые силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам в Украине.

По оперативной информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 06.00 3 марта, «оккупационные войска, не преуспев почти во всех направлениях, на которых осуществляли продвижение вперёд, вновь прибегли к тактике ночных обстрелов жилых кварталов крупных городов. Вооружённые Силы Украины продолжают стойко защищать определённые рубежи и контратаковать и блокировать силы оккупантов по разным направлениям», — говорится в сводке Генштаба.

Так, на Волынском направлении противник продолжает проводить демонстрационные действия вдоль государственной границы.

На Полесском направлении враг пытается проводить наступательные действия в районе населённых пунктов Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов. Отмечено дальнейшее развёртывание полевых логистических лагерей в районах Бородянки, Катюжанки и Гавронщины.

На Сиверском направлении российские оккупанты, не преуспевая в украинских городах Чернигов, Нежин и Сумы, Лебедин и Ахтырка, избегая боевых столкновений с ВС Украины, пытаются добраться до северных окраин Киева. Вражеские части и подразделения сосредоточились в районах населённых пунктов Барышевка, Новая Басань, Любеч. Частью сил в БТГр из состава 200 омсбр 14 АК Северного флота ВС РФ, фактически потерявшей боеспособность, осуществляет перегруппировку и пытается наступать в направлении Бровары и Киев.

На Слобожанском направлении враг проводит наступательную операцию в районах населённых пунктов Золочев, Харьков, Балаклея, пытается продолжить наступление в направлении Лозовой, катастрофически нуждается в пополнении утраченной техники и личного состава.

В Донецком направлении оккупанты из состава 1 и 2 АК при поддержке артиллерии продолжают наступательные действия в районах населённых пунктов Новый Айдар, Волноваха и Мариуполь. Главной цели относительно захвата Мариуполя и выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей противник так и не достиг.

На Таврическом направлении противник не оставляет попыток проведения наступательной операции. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов, сосредоточил основные усилия на направлении Николаев–Вознесенск.

В Черноморской операционной зоне корабельные группы Черноморского флота продолжают вести огонь по гражданским кораблям и захватывать в плен моряков.

В первый раз русские военные преступники признали факт массовой смерти и ранений собственных солдат. Во время очередного вечернего брифинга официальный представитель российского Министерства обороны РФ обнародовал собственную информацию о потерях российских оккупационных войск в Украине: 498 погибших и 1597 раненых.

Отмечается, что часть сил противника продолжает действия в районах населённых пунктов Энергодар, Васильевка, Токмак, Новопетровка. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов из состава 205 отдельной мотострелковой бригады 49 общевойсковой армии ВС РФ продолжает наступление с целью выйти на окраины Запорожья и Мариуполя.

Для обеспечения дальнейшей высадки тактического воздушного десанта из состава 10 отдельной бригады специального назначения ВС РФ в районе населенного пункта Баловное захватчик взорвал малочисленный десант, который был уничтожен.

В министерстве обороны США озвучили данные о том, что с начала массового вторжения в Украину российская армия сделала более 450 пусков ракет по украинской территории.

Как сообщала Одесса News, в акватории Черного моря наблюдается движение десантного отряда ЧФ РФ в составе четырёх крупных десантных кораблей в сопровождении трёх ракетных катеров в направлении Одессы.

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