В условиях военного положения в Одессе продолжают работать трамваи и троллейбусы

Подвижной состав КП «Одессэлектротранс» продолжает работу в условиях военного положения.

Как сообщается на официальном сайте города, сегодня, 3 марта, на все маршруты вышло 28 троллейбусов и 30 трамваев.

«Пассажиропоток низкий, мы следим за ним и готовы вывести из депо дополнительные единицы», — говорится в сообщении.

Комендантский час в Одессе и Одесской области действует ЕЖЕДНЕВНО с 19:00 до 06:00.

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