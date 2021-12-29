MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. В Одессе 20-летний парень остался без ног, попав под трамвай

В Одессе 20-летний парень остался без ног, попав под трамвай

photo_2021-01-27_09-25-40.jpg

27 декабря около 21 часа вечера в районе площади Бориса Деревянко в Одессе молодой человек попал под трамвай.

Как сообщает «Культурометр» со ссылкой на КП “Одесгорэлектротранс”, парень переходил трамвайную линию в неустановленном месте, не удержался на ногах из-за снега и льда, упав прямо под переднюю тележку вагона.

20-летний парень лишился обеих ног. Он находится в тяжёлом состоянии в больнице.

Как сообщала Одесса News, 17 сентября 2021 года на улице Балковской в Одессе трамвай переехал женщину.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat

Просмотров: 325

Смотрите также...

scroll to top