В Одессе 20-летний парень остался без ног, попав под трамвай

27 декабря около 21 часа вечера в районе площади Бориса Деревянко в Одессе молодой человек попал под трамвай.

Как сообщает «Культурометр» со ссылкой на КП “Одесгорэлектротранс”, парень переходил трамвайную линию в неустановленном месте, не удержался на ногах из-за снега и льда, упав прямо под переднюю тележку вагона.

20-летний парень лишился обеих ног. Он находится в тяжёлом состоянии в больнице.

Как сообщала Одесса News, 17 сентября 2021 года на улице Балковской в Одессе трамвай переехал женщину.

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