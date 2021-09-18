Что скрывается за смертью старенькой одесситки, попавшей под колёса трамвая

17 сентября в 5 утра на улице Балковской в Одессе трамвай переехал неустановленную пока женщину.

По сообщению полиции, трамвай сбил погибшую женщину, когда та пересекала дорогу.

Правоохранители предъявили претензии водителю, которая, по версии полиции, нарушила правила безопасности дорожного движения.

Водители КП «Одесгорэлектротранс», узнав о таком обвинении, обратились с открытым письмом в издание @XYDESSA. Публикуем его полностью.

«Хотим обратиться ко всем жителям Одессы от имени водителей КП «Одесгорэлектротранс» и рассказать нашу большую беду, в которую мы все попали. Как вы слышали, трамвай наехал на пожилую женщину. Водителя этого трамвая, как и всех нас, заставили работать «в две смены» — то есть выезжать на линию с 4 утра и находиться за управлением до 23:00 (18-19 часов работы без обедов и перерывов), при этом зарплата за вторую смену (с 14:00 до 23:00) не начисляется, а документы о работе в это время и билетно-учётные листы уничтожаются через некоторое время (в течении недели). Так же, мы обязаны сдавать 100% плана выручки за первую смену и 100% за вторую (вместе — около 6 тысяч грн., со стоимостью проезда 5 грн.).

Нередко бывает, что после такого дня, на следующий, водителя ставят снова на первую смену. Путём не хитрых подсчётов, становится понятно, сколько реально есть времени на отдых и сколько ваших денег не доходит до городского бюджета.

Вышеупомянутая водитель 16 сентября 2021 г. работала в две смены, а 17 сентября выехала, по принуждению начальства, под страхом увольнения, на первую смену, даже не поспав нормально перед новым рабочим днём.

В предприятии сейчас говорят, что водителя «слили» = отдали на растерзание следователям с Королёва.

Помимо прочего, мы работаем на технике, которая находится в крайне аварийном состоянии. Даже новые трамваи и троллейбусы выезжают на маршруты с неисправностями, потому что ремонтировать некому и нечем.

Для поддержания техники в нормальном состоянии мы часто сами покупаем детали для ремонта, такие как тумблеры, кнопки, «гитары» для поворотов, лампочки, фары, стопы, изоленту нормальную и так далее.

К слову, 3 новеньких троллейбуса «БКМ», из 47, которыми так все хвастались, уже разобраны на детали под видом «Среднего ремонта».

При сходах с рельс, при ДТП, при обрывах контактных проводов, при поломках техники и инфраструктуры уже год как 100% виноваты водители. Никто даже не разбирается, просто увольняют или лишают премии на год.

Начальство трамвайного депо на Слободке и троллейбусного позволяет себе материться, орать, рукоприкладствывать прямо на рабочем месте. Считают нормой приезжать домой к водителям на больничном с «проверками» без предупреждения и так далее.

Особенно это касается Димитрова Сергея Ивановича и Гроздева Олега Владимировича, которые исполняя указания высшего руководства (конкретно — Коваля А. А., который является негласным (!) директором ОГЭТ) уничтожают работников морально и финансово ограничивая по своему желанию. Особенно интересно, что ни одного у них нет ни нормального образования, ни понимания того, чем они занимаются.

Многих водителей уволили из-за того, что они «не везут план». Многих даже увольняют за то, что они написали что-то неугодное в соцсетях и в том числе в телеграм канале Ху…Одесса (за ним следит руководство). Многих за личную точку зрения и право работать нормально.

Извините нас за то, что мы иногда вредные и злые. Извините, что часто не можем вас всех привезти к месту назначения быстро и комфортно.

Мы искренне просим Вас, любимые наши одесситы, наши дорогие пассажиры, помогите нам! Кто чем сможет, помогите навести порядок и прекратить издевательство над нами! Мы будем рады любым проверкам, запросам, общественному контролю и, самое главное — обсуждению в обществе. Мы уверены — Вы сможете!».

Одесса News ждёт объяснений по поводу ДТП и содержания письма от руководителей КП «Одесгорэлектротранс» — и.о. директора Наталии Колесниченко и ещё трёх заместителей директора — Александра Коваля, Константина Кравцова и Сергея Рожкова.

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