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  4. 200 тонн нелегального топлива обнаружили на АЗС Одесской области

200 тонн нелегального топлива обнаружили на АЗС Одесской области

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200 тонн топлива, которое подлежало нелегальному сбыту, обнаружили сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Одесской области совместно с сотрудниками Управления СБУ в регионе под процессуальным руководством облпрокуратуры.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Facebook.

Отмечается, в частности, что правоохранители разоблачили одно из обществ в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

«Установлено, что должностные лица СХД (субъект хозяйственной деятельности, — ред.) организовали реализацию горюче-смазочных материалов за наличные средства без отражения в налоговой отчётности предприятия», — отмечает пресс-служба ГФС.

По словам начальника Главного управления по борьбе с финансовыми преступлениями ГФС Владимира Ткаченко, в рамках расследования уголовного производства правоохранители провели ряд санкционированных обысков в сети АЗС.

«По результатам обысков осуществлён отбор образцов горюче-смазочных материалов, а также выявлено горюче-смазочных материалов в количестве порядка 200 тонн, ориентировочной стоимостью свыше 7 млн ​​грн», — сообщил Ткаченко.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщала Одесса News, директору предприятия, осуществляющего экспорт сельхозпродукции, прокуратурой Одесской области сообщено о подозрении в уклонении от уплаты более 4 млн грн налогов.

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