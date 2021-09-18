Не понравилась музыка: работнику одесской школы угрожали гранатой

Полицейские расследуют обстоятельства инцидента, произошедшего возле одной из школ в Киевском районе Одессы.

Как сообщает Одесское районное управление полиции №1, во время проведения школьного спортивного мероприятия к работнику, который осуществлял музыкальное сопровождение, подошёл человек и, продемонстрировав похожий на гранату предмет, приказал выключить музыку.

Полицейские задержали правонарушителя, а подозрительный предмет изъяли. Он оказался корпусом гранаты без взрывчатого вещества.

Поскольку работник школы воспринял действия злоумышленника как реальную угрозу своей жизни, следователи квалифицировали произошедшее как угрозу убийством по ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины.

44-летний одессит предоставляет объяснение в территориальном отделе полиции. С ним проводятся неотложные следственные действия.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2021 года в Одесской области сотрудники департамента стратегических расследований Нацполиции задержали участника преступной группы, занимавшейся разбоем, грабежами и кражами.

Фото и видео: Нацполиция

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