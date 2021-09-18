Белгород-Днестровский и Усть-Дунайский порты пойдут с молотка

Белгород-Днестровский и Усть-Дунайский порты выставят на продажу уже в октябре-ноябре этого года.

Об этом заявил руководитель регионального отделения ФГИУ Александр Славский на VI Международном инвестиционном бизнес-форуме Odesa 5T Investment Promotion Forum, пишет Укринформ.

Уже осенью украинские и иностранные инвесторы смогут принять участие в онлайн-аукционах по приватизации Белгород-Днестровского и Усть-Дунайского морских портов, сообщил чиновник.

«Вслед за продажей с открытых торгов имущественного комплекса завода «Одессавинпром», мы готовимся провести в октябре-ноябре аукцион по приватизации Белгород-Днестровского и Усть-Дунайского морских портов, а также передать в аренду большие объекты в двух других морских гаванях», – сказал Славский.

В частности, будет сдан в аренду через аукцион портовый объект площадью более 100 тыс. кв. метров в Черноморском порту и два меньших по площади объекта в Одесском.

Руководитель регионального отделения подчеркнул, что ФГИУ «не только формирует атмосферу доверия на приватизационных торгах, но и надёжно защищает имущественные интересы инвесторов благодаря прозрачности процедур аукционов».

«Можете быть уверены: к вам не придут с рейдерскими намерениями. А если бы даже пришли, то мы будем на вашей стороне», — подытожил руководитель регионального отделения ФГИУ в Одесской и Николаевской областях.

Как сообщала Одесса News, в августе 2021 года Министерство инфраструктуры Украины назначило Владимира Швыдченко начальником филиала «Усть-Дунайск» ГП «Администрация морских портов Украины» (администрации морского порта «Усть-Дунайск»).

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