Порт «Усть-Дунайск» получил нового начальника

Министерство инфраструктуры Украины назначило Владимира Швыдченко начальником филиала «Усть-Дунайск» ГП «Администрация морских портов Украины» (администрации морского порта «Усть-Дунайск»).
Об этом сообщила пресс-служба МИУ.
Отмечается, что соответствующий приказ был подписан 25 августа.
До этого назначения обязанности начальника администрации Усть-Дунайского морского порта исполнял Александр Анисимов.
Швыдченко имеет более чем тридцатилетний стаж работы в портовой отрасли. Был директором ООО «Дунайская стивидорная компания», заместителем начальника порта по эксплуатации государственной стивидорной компании «МТП Усть-Дунайск», начальником ГП «Севастопольский морской рыбный порт». С 2009 по 2018 год возглавлял ГП «МТП Усть-Дунайск».
Кстати. Морской порт «Усть-Дунайск» расположен в южной части Жебриянской бухты Чёрного моря. Количество грузовых причалов — один (портопункт Килия), длина причала — 150 метров. Согласно реестру АМПУ, в порту работают операторы ГП «МТП «Усть-Дунайск» и Филиал «Усть-Дунайск» ГП «АМПУ».
Морской порт «Усть-Дунайск» в 2020 году сократил грузооборот по сравнению с предыдущим годом в 2,9 раза — до 24,4 тыс. тонн.
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