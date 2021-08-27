В Одесской области новый главный коп

В Одессе представили нового руководителя полиции региона — генерала полиции третьего ранга Николая Семенишина, который до этого работал в должности начальника полицейского главка Донетчины.

Личному составу его представил первый заместитель главы Национальной полиции Украины — начальник криминальной полиции Михаил Кузнецов, сообщается на сайте Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что Михаил Кузнецов поблагодарил за ежедневную кропотливую работу бывшего начальника Олега Беха, который возглавлял одесскую полицию с апреля 2019 года.

«Его работа, ваша работа — это напряжённый динамичный труд, время, которое вы отдали родине, региону и защите прав и свобод граждан Украины», — сказал Кузнецов.

В свою очередь, Олег Бех выразил благодарность за годы совместной работы и подчеркнул, что этого времени оказалось достаточно, чтобы сейчас он с уверенностью мог сказать, что работал с преданными своему делу людьми.

«Вместе мы преодолевали вызовы и боролись с преступностью на всех фронтах. Благодаря настойчивости всех без исключения служб мы добились справедливого наказания для немалого количества преступников. Несмотря на преграды и шквал критики, не сбиваясь с пути, мы шли вперёд, чтобы обеспечить безопасность людей и восстановить справедливость. Спасибо за хорошую работу. Приятно было иметь дело с людьми, которых ничто не сбивает с курса настоящего полицейского. Желаю успехов новому руководителю полиции региона. Честь имею», — сказал он.

Нового начальника ГУНП в Одесской области Михаил Кузнецов охарактеризовал как профессионала и опытного и ответственного руководителя, который с 1990 года прошёл путь от милиционера патрульно-постовой службы и работника уголовного розыска к главе полиции Ивано-Франковской, Хмельницкой и Донецкой областей.

«Полиция в лице генерала Семенишина, полиция в вашем лице должна стать тем органом, куда люди всегда могут обратиться и который защитит их от любых противоправных посягательств, — отметил столичный полицейский начальник. — Я надеюсь, что ваша работа и в дальнейшем будет максимально успешной. А мы со стороны центрального аппарата приложим все усилия, чтобы помочь генералу Семенишину и всей одесской полиции в работе на благо граждан Украины».

Николай Семенишин поблагодарил за доверие и высказал уверенность в том, что оправдает его.

«Своими первоочередными задачами я вижу обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории области путём реализации превентивных программ противодействия преступности — «полицейский офицер общины», «безопасный город», совершенствование системы видеонаблюдения, программ по противодействию уличной преступности, домашнего насилия и тому подобное. На особом контроле будет вопрос противодействия коррупции и контрабанде, борьба с организованными преступными группировками, с лидерами криминального мира, которые влияют на состояние в регионе. Я очень надеюсь, что мы также наведём порядок на территории области в вопросах противодействия имущественной преступности. Уверен, что все вместе мы сделаем Одесскую область безопасной для людей, которым служим и которых защищаем», — сказал Николай Семенишин.

Кстати. Генерал полиции третьего ранга Семенишин Николай Александрович, доктор юридических наук, доцент.

Окончил Национальную академию внутренних дел Украины и Подольский государственный аграрно-технический университет. Доктор юридических наук по специальности уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Службу в органах внутренних дел начал в 1990 году милиционером взвода патрульно-постовой службы в городе Каменец-Подольском Хмельницкой области. Впоследствии работал в подразделениях уголовного розыска. С 2000 года возглавлял Деражнянский, а потом Каменец-Подольский ГО УМВД Украины в Хмельницкой области. В 2007 году назначен начальником курса факультета подготовки следователей учебно-научного института подготовки следователей и криминалистов Киевского Национального университета внутренних дел Украины.

В 2010 году — начальник Тернопольского ГО УМВД Украины в Тернопольской области. В 2011 году уволен из органов внутренних дел в запас Вооружённых сил. С 2009 по 2011 годы осуществлял преподавательскую деятельность в вузах Украины.

В 2011 году — заместитель председателя правления КП «Специализированное управление противооползневых подземных работ» г.Киев, а в 2012 гг. — директор этого же предприятия.

С июля 2014 года — начальник УМВД Украины в Ивано-Франковской области, а с марта 2015 года — начальник УМВД Украины в Хмельницкой области. С 7 ноября 2015 года — начальник ГУНП в Хмельницкой области. С 12 сентября 2017-го возглавлял ГУНП в Донецкой области.



Как сообщала Одесса News, 18 августа Олег Бех был в Министерстве внутренних дел, где пообщался с министром Денисом Монастырским. По итогам общения он написал рапорт на увольнение с занимаемой должности. Кроме того, Бех принял решение закончить службу в органах полиции.

Фото и видео: Нацполиция Украины в Одесской области

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