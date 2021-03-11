Житель Одесчины убил топором свою соседку, причину объяснить не смог

59-летнюю жительницу Нерубайской сельской громадыБеляевского района Одесской области с признаками насильственной смерти обнаружили в собственном дворе.

Как сообщает Нацполиция Одесской области, по факту убийства было начато уголовное производство. В ходе расследования полицейские обнаружили окровавленные вещи и предполагаемое орудие преступления — топор, принадлежавшие 48-летнему соседу убитой.

Оказалось, что, лишив женщину жизни, злоумышленник скрылся в Винницкой области у родственников.

На поиски подозреваемого правоохранителям понадобилось меньше суток. Подозреваемого в убийстве своей соседки задержали в одном из населённых пунктов в Винницкой области.

По словам задержанного, он ударил потерпевшую топором по голове, когда она красила ворота. Однако внятно объяснить причину своего поступка мужчина не смог.

Правонарушителю следователи объявили подозрение в умышленном убийстве и задержали его.

В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическую. Если подозреваемого признают вменяемым, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, в январе 2021 года 30-летний житель многоэтажки на проспекте Небесной сотни в Одессе убил своего отца и знакомого якобы в целях совершения «ритуального обряда».

Фото и видео: Одесское районное управление полиции №2

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