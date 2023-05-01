В Одессе женщина с двухлетним ребёнком упали с 16-го этажа

29 апреля в Одессе в результате падения с 16-го этажа погибли 34-летняя женщина и её двухлетняя дочь.

Об этом 30 апреля проинформировало Главное управление Нацполиции в Одесской области.

«Тела 34-летней женщины и двухлетнего ребёнка были обнаружены 29 апреля около 20.00 возле многоэтажки на Французском бульваре местными жителями. По предварительной информации, горожанка вместе с дочерью выпала с балкона съёмной квартиры, расположенной на 16-м этаже», – говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что в квартире женщина жила с дочерью и мужем, который в момент трагедии находился на работе.

«В поле зрения полиции супруги не попадали. На учёте в службе по делам детей семья также не состояла», – отметили в полиции.

Инцидент предварительно квалифицировали как несчастный случай, — сообщили в ведомстве.

Как собщала Одесса News, в декабре 2921 года сотрудникам ГУ ГСЧСУ в Одесской области пришлось снимать тело погибшей женщины с крыши магазина во дворе дома по улице Махачкалинской, 6, что в Суворовском районе Одессы. Женщина выпала из окна квартиры на девятом этаже дома.

Фото: ГУ НПУ в Одесской области

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