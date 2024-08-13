Полиция сообщила подозрение группе чиновников Одесского городского совета

Несколько чиновников Одесского горсовета обвиняются полицией в искусственном блокировании электронной очереди в Центре предоставления админуслуг.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что среди подозреваемых заместитель директора одного из департаментов, начальники двух отделов и заместитель начальника отдела.

«В течение 2021-2023 годов фигуранты внесли более 36 000 несанкционированных изменений в систему местного ЦПАУ. Следовательно, граждане не имели возможности воспользоваться услугами в необходимые для них даты. Теперь фигурантам за содеянное может грозить до шести лет лишения свободы. Разоблачили манипуляции с местами в электронной очереди и причастных к этому лиц оперативники управления стратегических расследований в Одесской области и следователи отдела полиции №1 Одесского районного управления полиции №1», — говорится в сообщении.

По данным следствия, работники профильного Департамента искусственно уменьшали количество свободных мест в электронной очереди ЦПАУ путём внесения несанкционированных изменений в работу автоматизированной системы. В результате граждане не могли получить услуги в законном порядке в необходимые им даты и время.

На основании собранных доказательств заместителю директора одного из Департаментов Одесского городского совета и трём его подчинённым – начальникам двух отделов и заместителю начальника отдела – сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 362 и ч. 3 ст. 362 (Несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершённые лицом, имеющим право доступа к ней, или группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет.

Кроме того, полицейские провели обыски по местам жительства и в офисных помещениях фигурантов, где изъяли мобильные телефоны, компьютеры, официальную документацию и «черновые» записи.

Как стало известно Одесса News, по этому делу фигурирует заместитель начальника департамента предоставления админуслуг Екатерина Лейнер, а также начальник отдела дистанционного консультирования Ольга Пичкур, её заместитель Ольга Сафьянчик, начальник отдела информирования и организации предоставления услуг Наталия Шелестян.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг причастных к «схеме» должностных лиц.

Одесса News информировала, что в Одессе в 2023 году СБУ задокументировала несанкционированное вмешательство руководителя аппарата одного из районных судов города в работу Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Фото: Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy