В районном суде Одессы СБУ обнаружила киберпреступника

В Одессе СБУ задокументировала несанкционированное вмешательство в работу Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

По материалам киберспециалистов СБУ, подозрение получил руководитель аппарата одного из районных судов Одессы.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники спецслужбы установили, что чиновник умышленно вносил ложные сведения в Единую судебную информационно-телекоммуникационную систему.

Задокументировано, что злоумышленник, имея право доступа к автоматизированной системе документооборота суда, вносил недостоверные сведения об изменении специализации некоторых судей без соответствующих решений собрания судей, установление им отпусков без надлежащих правовых оснований и безосновательное назначение повторного автораспределения судебных дел.

Все эти манипуляции он проводил для того, чтобы дела попадали на рассмотрение «нужному судье».

В настоящее время руководителю аппарата районного суда поставлено в известность о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста и отстранения от должности. Продолжается следствие по выяснению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности всех причастных лиц.

Разоблачение противоправной деятельности осуществляли сотрудники СБУ Одесской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Как сообщала Одесса News, в мае сотрудники киберполиции Одесской области разоблачили преступную группировку, изготовлявшую на заказ фиктивные водительские права, свидетельства о регистрации автомобилей, медицинские справки для водителей и нотариальные доверенности.

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