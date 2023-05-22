Два легиона ВСУ проникли в Белгородскую область, Путину сообщили об атаке на РФ

22 мая легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» — военные формирования ВСУ, состоящие из россиян, сообщили, что проникли в Грайворонский район Белгородской области РФ и призвали россиян присоединяться к борьбе с действующим режимом.

Губернатор области Вячеслав Гладков, в свою очередь, заявил о «массированной информационной атаке на область, призывающей к панике на фоне массированного обстрела Грайворонского района».

Позже в «Свободе России» сообщили, что они «полностью освободили» населённый пункт Козинка в Белгородской области.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что «Свобода России» и РДК проводят в Белгородской области РФ операцию для защиты украинцев.

Легион «Свобода России» сообщил, что совместно с РДК приступили к штурму населённого пункта Грайворон Белгородской области.

«Ситуация сложная, легион и РДК создают демилитаризованную зону на границе с РФ, откуда они не смогут обстреливать Украину». «В дальнейшем — двигаемся к освобождению всей России от путинского диктата и прекращению преступной войны», — отметили в пресс-службе легиона «Свобода России».

Президенту страны-агрессора России Владимиру Путину сообщили о ситуации в Белгородской области, сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС 22 мая.

Песков заявил, что цель атаки якобы состоит в отвлечении внимания от захвата Бахмута Донецкой области Украины (который опровергает украинская сторона) и минимизации политического эффекта от этого.

По словам Пескова, «идёт работа по выдавливанию ДРГ с российской территории».

Как сообщала Одесса News, противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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