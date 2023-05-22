Одессу посетил Посол Республики Кипр в Украине, какова цель визита

И.о. председателя Одесской областной госадминистрации Борис Волошенков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Кипр в Украине господином Михалисом Захариоглу.

«Это была дипломатическая встреча-знакомство, ведь Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Кипр в Украине возглавил Миссию в 2022 году, а в январе 2023 вручил верительные грамоты Президенту Украины Владимиру Зеленскому», — сообщил на своей странице в Facebook Борис Волошенков.

Глава ООГА отметил, что Михалис Захариоглу впервые посетил Одессу, был поражён красотой города и отметил, что между его страной и Одесщиной есть общая история, так как на территории Северного Причерноморья были расположены древнегреческие поселения.

«От Одесской областной государственной администрации выразил благодарность за принципиальную позицию Республики Кипр по осуждению российской военной агрессии, поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, а также за помощь украинским беженцам», — написал Волошенков.

Посол Кипра подчеркнул, что его страна продолжит оказывать поддержку, гуманитарную и финансовую, нашему государству.

Также в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонних кипрско-украинских отношений и пути дальнейшего их совершенствования. Отдельно затронули тему включения Кипра в послевоенное восстановление нашего государства.

«Отмечу, написал Волошенков, что Одесский регион заинтересован в привлечении кипрских инвестиций и реализации послевоенных проектов, ведь многие объекты были разрушены вражескими ракетами, и Одесская область уже сейчас и после победы понадобится помощь наших международных партнёров».

Как сообщала Одесса News, Одессу 17 мая посетил бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

Фото: Борис Волошенков/Facebook

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