Российские террористы продолжают наносить ракетные удары по Одесской области

5 и 6 апреля российские террористы продолжают наносить ракетные удары по южным регионам.

Так, по сообщению в Telegram председателя Одесской облгосадминистрации Олега Кипера, с вражеского самолёта тактической авиации из акватории Чёрного моря была выпущена управляемая авиационная ракета по Одессе.

«Силами противовоздушной обороны ракета уничтожена», — говорится в сообщении главы ООГА.

Отмечается, что, по предварительным данным, взрывной волной и падением обломков выбиты стёкла торговых объектов в прибрежной зоне.

Информация о пострадавших не поступала, — подчёркивается в информации.

По данным Воздушного командования «Юг» в Facebook, 5 апреля в Одесской области над акваторией Чёрного моря воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожен также и российский разведывательный БпЛА «Орлан-10».

Тревожной была прошедшая ночь во всех регионах Украины — вражеская ракетно-дроновая атака продолжалась на протяжении 7 часов.

По информации военных, враг применил крылатые ракеты Х-101/555, запустив их, предварительно, с двух бортов Ту-95 из района Саратовской области России; крылатые ракеты морского базирования «Калибр» с подводной лодки «Варшавянка» и баллистические ракеты ОТРК «Искандер-М» с Крыма. Наибольшую дистанцию в ~1730км (из Саратовской области России в Киевскую область часть ракет Х-101/555 преодолела за час полёта.

Также сообщается, что в эту ночь в украинском небе были зафиксированы ударные БпЛА типа «Шахед», запущенные с полигонов «Чауда» в Крыму и «Халино» в Курске РФ. Наибольшую дистанцию в ~1194км (с полигона «Чауда» до Староконстантинова часть БпЛА типа «Шахед» преодолела за 7 часов полёта.

Под ракетно-дроновой атакой находились Харьков, Запорожье, Староконстантинов, Киевская область. В ночь на 6 апреля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожен один БпЛА типа «Shahed 131/136».

По информации ВМС ВСУ, сегодня ночью «силами и средствами вверенных подразделений Военно-Морских Сил ВС Украины была сбита управляемая авиационная ракета «Х-59″».

Одесса News информировала, что в предыдущую ночь, 5 апреля, во время атаки, направленной на энергетическую инфраструктуру Одесской области, все четыре дрона были сбиты.

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