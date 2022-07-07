Куда попали вражеские ракеты, нацеленные 7 июля на Одесскую область

Самолёт России снова обстрелял Одесскую область ракетами, повторно попав при этом в танкер Millennial Spirit под флагом Молдовы, который дрейфует в Чёрном море без экипажа.

Об этом со ссылкой на Оперативное командование «Юг» сообщил в Теlegram спикер начальника Одесской ОВА Сергей Братчук, передает Укринформ.

«В ходе очередного авиационного удара по Одесской области из самолёта Су-30 выпущены 2 ракеты Х-31. Одна попала в танкер Millennial Spirit (флаг Молдовы), дрейфующий в территориальном море без экипажа с остатками дизтоплива на борту», — говорится в сообщении.

В Jперативном командовании напомнили, что этот танкер был обстрелян российскими военными кораблями в Чёрном море в начале российского вторжения в Украину в 2022 году.

Пока, вероятно, происходит горение остатков груза. На момент первого попадания в судно на нём находилось более 500 тонн дизтоплива. Из-за блокады россиянами судоходства танкер уже 4 месяца дрейфует в море без экипажа как экологическая бомба замедленного действия.

Вторая ракета самоликвидировалась над морем, проинформировали в ОК.

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