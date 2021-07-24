Криминальный авторитет из санкционного списка СНБО выдворен из Украины

Правоохранители принудительно вернули в страну происхождения — Молдову — «криминального авторитета» из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает в Telegram Министерство внутренних дел.

«38-летний гражданин другой страны попал под санкции, введённые в отношении субъектов повышенного преступного влияния решением СНБО Украины. Человек, имея связи в криминальной среде, контролировал деятельность этнических преступных групп, «специализировавшихся» на имущественных преступлениях, в частности, вымогательствах, на территории Одесской и Николаевской областей», — говорится в сообщении.

Как отмечается, чтобы лишить «криминального авторитета» возможности осуществлять преступное влияние на своих «подчинённых», оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с работниками Государственной миграционной службы принудительно вернули его в Молдову.

Кроме этого, «авторитету» запрещено въезжать на территорию Украины. Фамилия выдворенного не называется.

Как сообщала Одесса News, Зеленский назвал 4-х одесситов главными контрабандистами Украины. В конце мая этого года было введено в действие решение СНБО о применении специальных персональных санкций к субъектам повышенного преступного влияния.

22 июля правоохранители принудительно вернули в Россию «криминального авторитета» из санкционного списка СНБО.

Фото: Нацполиция Украины

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