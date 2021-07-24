35 тысяч одесситов переподключены к реконструированной подстанции «Чумка»

ДТЭК «Одесские электросети» завершил реконструкцию трансформаторной подстанции «Чумка».

Как сообщает на официальном сайте ДТЭК генеральный директор компании Александр Фоменко, энергетики перевели мощности на новое оборудование, которое повысит качество электроснабжения и уменьшит время реагирования на аварийные отключения.

К подстанции уже подключены почти 35 тысяч клиентов, проживающих в Ближних Мельницах, Сахалинчике, на Молдованке (Воронцовке), а также в историческом центре города. К подстанции подключены такие социально важные объекты, как главная насосная станция «Инфоксводоканал», здания областной государственной администрации, Приморская райадминистрация, роддом, поликлиники, учебные заведения, детские сады, — информирует гендиректор.

Отмечается, что реконструкция трансформаторной подстанции «Чумка» была начата в 2017 году. Инвестиции в реконструкцию составили 456 миллионов гривен. Реконструированная подстанция предоставляет дополнительные возможности для развития энергоинфраструктуры исторической части города. Сейчас к «Чумке» полностью переподключен 34 971 клиент.

До недавнего времени ПС «Чумка» работала на оборудовании середины прошлого века. Компания установила оборудование, соответствующее требованиям современного мегаполиса: заменены два силовых трансформатора на современные, мощностью по 80 МВА каждый, напряжением 110/35/6 кВ. Также наладили работу телемеханики, связи и автоматизированной системы коммерческого учёта электрической энергии, установили вакуумные выключатели — дружественные к окружающей среде, так как они не содержат нефтепродуктов и не наносят вреда экологии, а также отвечают самым высоким требованиям противопожарной безопасности.

Кстати. В 2021 году ДТЭК «Одесские электросети» направит на обновление электрической сети Одессы и оборудования, которое обеспечивает её работу, более 483 млн гривен. За эти средства реконструируют действующие и построят новые трансформаторные подстанции, кабельные и воздушные линии. Компания делает это для повышения качества и надёжности электроснабжения жителей Одессы.

Как сообщала Одесса News, энергетики вместе с другими коммунальными службами города ликвидируют последствия непогоды в Одесской области.

Фото: ДТЭК «Одесские электросети»

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