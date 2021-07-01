Кто в Одессе 2 июля останется без света

2 июля в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Армейская улица — 13, 15, 16, 17, 16/1, 15А, 17А, 18а, 19, 21, 23 — с 08:00 по 20:00

Ботанический переулок — 2, 2А, 4, 6 — с 08:00 по 20:00

Вознесенский переулок — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 — с 06:00 по 19:00

Волжский переулок — 1, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22 — с 06:00 по 19:00

Гагарина проспект — 7, 10, 10А, 11, 13 — с 08:00 по 20:00

Елисаветградский переулок — 3, 4, 5, 8/10, 9 — с 06:00 по 19:00

Маршала Говорова улица — 1/2, 3, 3а, 5А, 5Б — с 08:00 по 20:00

Поселковая улица — 25, 27, 29, 31, 33, 33А, 35, 37 — с 09:00 по 17:00

Путевая улица — 2, 49б, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 2А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31Г, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 37А, 37Б, 37Е, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 47, 49, 25 — с 09:00 по 17:00

Романа Кармена улица — 9, 9А, 9б, 10, 11, 11А — с 08:00 по 20:00

Самолётная улица — 19, 19 А, 32 — с 09:00 по 17:00

Среднефонтанская улица — 4, 10, 12, 14, 14а — с 06:00 по 19:00

Старосенная площадь — 3, 5, 7, 13, 15, 15А — с 06:00 по 19:00

Шампанский переулок — 9 — с 08:00 по 20:00

Шевченко проспект — 6/1, 27Б, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 8/1, 8/10, 8/11, 8/12, 8/13, 8/2, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 9, 11, 13, 8/3, 8/4, 8А, 8А/1, 8А1, 8Б, 8в, 10/1, 10/10, 10/2, 6/10, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 17, 17А, 17Б, 17в, 19, 19А, 21, 21А, 21Б, 21В, 23, 23А, 23Б, 23В, 25, 25А, 27, 27А, 10/3 — с 08:00 по 20:00

Шефская улица — 8, 16, 33, 35, 37, 35Б, 39, 37А, 35А, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 — с 09:00 по 17:00.

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