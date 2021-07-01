В Одесском Театре «Маски» премьера — спектакль «Идеальный фасон»

В «Масках» премьера: 2, 3 и 4 июля Георгий Делиев и Евгений Чепурняк примерят на себя «Идеальный фасон» по пьесе сербского драматурга Владимира Джурджевича.

В ролях — Георгий Делиев и Евгений Чепурняк

Пьеса впервые ставится на украинской сцене.

Продолжительность спектакля — 1 час 30 минут.

Ночью под Новый Год в небольшом частном ателье встречаются портной Светислав Шнайдер и местный олигарх Марко Милун. История вселяет надежду и настраивает на оптимистический лад: ведь одна такая случайная встреча может изменить тебя, а ты сам сможешь изменить свою жизнь…

Повороты сюжета весьма нестандартны и непредсказуемы. Один — олигарх, владелец заводов, второй — портной, занявшийся шитьём, потеряв работу инженера. Но не так уж они не похожи, как кажется, и тем для разговора у них много общих. И не всегда эти темы спорные, они и объединить могут!

Великолепная игра двух замечательных актёров легко превращает драму в комедию, неожиданные режиссёрские ходы, интересный сюжет – всё это для зрителя любого возраста. В спектакле есть над чем посмеяться, есть о чём погрустить и подумать. А вражда соперников перерастает в крепкую мужскую дружбу!

Спектакль «Идеальный фасон» о том, что иногда нужно выпустить пар, вспомнить о мечте, стряхнув с неё пыль, и поддаться порыву. Это трагикомедия о любви, ревности и других актуальных вопросах современности.

Стоимость билетов от 200 до 400 гривен. Их можно купить здесь.

Начало в 19 часов.

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